THY'den iç hat seferlerine koronavirüs sınırlandırması

Türk Hava Yolları (THY) tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerini ise bugünden itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırdı.

Ekşi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır."THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında aldıkları yeni tedbirleri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.