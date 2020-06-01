THY'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferine başlayacak.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde;

4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır