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01 Haziran 2020 Pazartesi 22:55 | Son Güncelleme:

THY'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

THY'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri.. Türk Hava Yolları, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferine başlayacak.

Türk Hava Yolları, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferine başlayacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde;

4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır

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