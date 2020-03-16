THY'den bilet değişim açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan, THY'nin bu zorlu günlerde de vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Üstün, şu açıklamayı yaptı:

"Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz."