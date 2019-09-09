Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7123
  • 6,3011
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. THY'den bedava bilet uyarısı

THY'den bedava bilet uyarısı

THY'den bedava bilet uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen dizisi oyuncuları Aybüke ve Furkan'dan açıklama: Öyle bir şey yok
Yeni albüme yeni araba
Ben Fero ve Norm Ender'in eski fotoğrafları ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı!
Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir desteğe gitti!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
<p>Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz, sosyal medyada gördüğü ve beğendiği tekstil ürünlerinden sipariş ver

Sosyal Medyadan Sipariş Etti, Hayatının Şokunu Yaşadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Az bilinen olay... O filmde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş