THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu programda gündeme dair sorularını yanıtladı.

Aycı THY bünyesinde bugüne kadar kayda geçen çalışmaları ve gelecek günlerde atılacak önemli adımları ilk kez açıkladı.

Uçuşların durdurulduğu noktalara ilişkin bilgi veren İlker Aycı, "An itibari ile %85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz, özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz. Yaklaşık 107 ülke şu anda uçuşa kapalı, bir kısmı Türkiye'nin tek taraflı kapattığı, bir kısmı da bu riski görerek kendi hava sahasını kapatan ülkeler. Bu anlamıyla 100’ü geçti şu anda. 27 Mart itibari ile pek çok nokta daha kapanacak.

Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington olmak üzere dağıtım yapılabilen yerleri açık tutacağız, bunun dışında geri kalan tüm yerleri 27 Mart itibari ile kapatmak zorundayız." dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR UÇAMAYACAK

Devlet kurumları ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Aycı, "İlgili bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, Sağlık Bakanlığımızın ve DSÖ talimatları içerisinde şartları sağlayarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz.

Hem Mevlüt Çavuşoğlu Bey ile hem Fahrettin Koca Bey ile yakın koordinasyon içerisindeyiz.

Bugünden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarımız uçuşlara katılamayacaklar." diyerek alınan kararların hayata geçirildiğini vurguladı.

"BİLET DEĞİŞİKLİKLERİNDE ÜCRET ÖDENMEYECEK"

Önceden satın alınan ve iadesi ya da tarih değişikliği söz konusu olan biletler hakkında ilk kez açıklama yapan İlker Aycı, "20 Mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, yıl sonun kadar yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler, özellikle söylüyorum rahat olsunlar. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021 tarihine kadar uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişiklikleri için de hiçbir ek ücret ödenmeyecektir.

İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size %15 ilave bonus veriyoruz.

Her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil veriyoruz." diyerek en çok merak edilen soruyu yanıtladı.

"İŞTEN ÇIKARTMAK GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hizmet vermeyi sürdüklerininin altını çizen Aycı vatandaşları tahammüllü olmaya davet etti. Aycı, Özellikle kriz başladığı andan itibaren Call Centerlarımızda ciddi bir yüklenme oldu, ben vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen Call Centerlar ile değil, hangi kanaldan aldıysak o kanal yolu ile değiştirmeye gidersek daha iyi olur. Acentalardan, internetten değişim yapabilirsiniz. Zaman zaman çağrı merkezlerimize aşırı bir yüklenme oluyor, orada çalışan arkadaşlarımız ağır bir baskıyla karşılaştılar ve performansları maalesef düştü. Bu eleştirileri dikkatle okuyoruz ve bunlardan ders alıyoruz.

Şu an çağrı merkezlerimizde 1500 çalışanımız var.

THY'de işten çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil, nakit pozisyonumuza göre ücretlerde bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir düzenlemede en büyük kesintiyi en üst kademeden yapacağız.

Nakit pozisyonumuzu güçlü tuttuğumuzda, kriz ne kadar uzun sürerse sürsün, arkadaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz ve bu markayı koruyacağız. Bu markayı bu ülke adına korumak zorundayız, çalışanlarımız adına ve aileleri adına bu markayı koruyacağız.

Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz.

Uçakları boş uçurduğunuz zaman nasıl maliyetiniz varsa, uçurmadan yerde tuttuğunuzda sabit maliyetleriniz oluyor." dedi.