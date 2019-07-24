THY merakla beklenen 'rüya uçağı'nı böyle tanıttı

THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.

(AA)