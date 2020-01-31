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  3. THY, koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

THY, koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

THY, koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.

Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)


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