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  3. THY, iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıkladı

THY, iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıkladı

THY, iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. THY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

AA'nın aktardığı haberde, THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

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