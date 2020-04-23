THY, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

THY, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı.

TK1920 nolu uçuş Türk hava sahası üzerinde Anadolu'da Ay Yıldız şeklinde rotası ile radar izi oluşturdu. Bu tarihi uçuş air.tk/TK1920'den canlı olarak izlendi.

SEFER SAYISI TK1920

23 Nisan 1920 tarihine atfen özel uçuşun sefer sayısı "TK1920" olarak belirlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerindeki radar görüntülerinde, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görüldü.