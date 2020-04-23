THY, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Hava Yolları'ndan ( THY) bayrak jesti geldi.
THY, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı.
TK1920 nolu uçuş Türk hava sahası üzerinde Anadolu'da Ay Yıldız şeklinde rotası ile radar izi oluşturdu. Bu tarihi uçuş air.tk/TK1920'den canlı olarak izlendi.
SEFER SAYISI TK1920
23 Nisan 1920 tarihine atfen özel uçuşun sefer sayısı "TK1920" olarak belirlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerindeki radar görüntülerinde, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görüldü.