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  3. THY Genel Müdürü Ekşi'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:46 | Son Güncelleme:

THY Genel Müdürü Ekşi'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

THY Genel Müdürü Ekşi'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."


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