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  3. THY duyurdu! O biletler ücretsiz değiştirilecek

THY duyurdu! O biletler ücretsiz değiştirilecek

THY duyurdu! O biletler ücretsiz değiştirilecek

Türk Hava Yolları'ndan yapılan flaş açıklamaya göre; seçim nedeniyle 20-26 Haziran 2019 tarihlerindeki İstanbul lokasyonlu uçuşların biletlerinin değiştirileceği duyuruldu.

Türk Hava Yolları yaptığı açıklamaya göre, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

Sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz."

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