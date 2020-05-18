THY açıkladı! uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar açılıyor mu?

Uçuşlar ne zaman açılacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu ilgiyle takip ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası hava yolu şirketleri yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını erteleme kararı almıştı. Peki, Uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar açılıyor mu? Türk Hava Yolları (THY) uçuşların başlayacağı tarih hakkında resmi açıklama yaptı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normalleşme takviminin açıklamasını ardından Türk Hava Yolları (THY) yurt içi ve yurt dışı uçuşların başlayacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.

YURT DIŞI UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE OLACAK?

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK

Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.

PEGASUS UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

KIBRIS SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Pegasus, 1-14 Haziran arasında tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Havayolları 14 Haziran'a kadar tüm yurtdışı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden 14.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.