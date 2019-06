This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Drake

B: Childish Gambino

C: Kendrick Lamar

D: Post Malone

Doğru Cevap: Childish Gambino