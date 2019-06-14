This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir?
This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Sevilen yarışma programı yine izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatmayı başardı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümü ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran’da yeni bölümüyle ekran karşısında izleyicilerle buluştu.
This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu This Is America şarkısıyla 4 Grammy ödülü kazanan müzisyen kimdir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Drake
B: Childish Gambino
C: Kendrick Lamar
D: Post Malone
Doğru Cevap: Childish Gambino