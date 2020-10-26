The Sun Gazetesi yazdı... 'Mesut Özil, Londra'da Türk geleneğiyle yaşıyor'

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Mesut Özil’in yaşam tarzını sayfalarına taşıdı. Özil’in Londra’da Türk gelenek ve göreneklerine göre yaşadığını belirten haberde; “Arsenal’de kadro dışı bırakılsa da Mesut Özil, Londra’da mutlu ve rahat bir hayat yaşıyor. Ne de olsa Kuzey Londra’da muhteşem eşi Amine Gülşe ile 10 milyon sterlin değerinde 6 odalı bir evde hayatını sürdürüyor ve burada inanılmaz bir araba filosu var” denildi.

32 yaşındaki futbolcunun, Türk yemekleriyle beslendiğine ve sürekli Türk restoranlarını tercih ettiğini yazan The Sun gazetesi, Özil’in evini de Türk motifleriyle süslediğini kaydetti. Mesut’un evinde kullanılan mermerleri bile Türkiye’den getirttiği belirtildi.

Yer döşemeleri ve mermerler Türkiye’den getirtildi.

GARAJINDA SERVET YATIYOR



Haftada 350 bin pound kazanan yıldız oyuncunun Mercedes aşığı bir isim olduğu vurgulandı. Mesut’un Mercedes’in G63 AMG, S65 AMG, SLS AMG modellerinin yanı sıra Q7, Porsche ve Ferrari marka araçlara da sahip olduğunun altı çizildi.