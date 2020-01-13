Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Hangisi, 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

A: Paris

B: Londra

C: Hong Kong

D: Singapur

Doğru cevap: B Londra