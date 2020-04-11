Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir"

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Nisan Cumartesi günü çıkan soru…

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

THE BEATLES MÜZİK GRUBUNUN 1943 DOĞUMLU EN GENÇ ÜYESİ KİMDİR?

A: John Lennon

B: Paul McCartney

C: George Harrison

D: Ringo Starr

Doğru cevap: C George Harrison


'Yerli ve milli el dezenfektanımız BOREL seri üretimde'

'Yerli ve milli el dezenfektanımız BOREL seri üretimde'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çok konuşulan popüler diziler

Sokağa çıkma yasağının ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü