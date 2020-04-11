The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?
The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Nisan Cumartesi günü çıkan soru…
The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
THE BEATLES MÜZİK GRUBUNUN 1943 DOĞUMLU EN GENÇ ÜYESİ KİMDİR?
A: John Lennon
B: Paul McCartney
C: George Harrison
D: Ringo Starr
Doğru cevap: C George Harrison