The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



THE BEATLES MÜZİK GRUBUNUN 1943 DOĞUMLU EN GENÇ ÜYESİ KİMDİR?



A: John Lennon



B: Paul McCartney

C: George Harrison

D: Ringo Starr

Doğru cevap: C George Harrison