Tevfik Göksu'dan kiralık araç tepkisi! 'Bin 400 liraya kiralanan araçlara üç bin 341 lira verdiler'

23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara başladı.



Mecliste gündem dışı konuşmalara söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefvik Göksu, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur nedeni İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Göksu, “Yaşanan felaket nedeni ile hükümetimizi seferber eden Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dikkatlerin Diyarbakır’a çevrildiği günleri yaşıyoruz. Annelerimiz çocuklarını korumak için yeni mesajlar verdiler. Çocuklarını o katil terör örtüğüne kaptırmamak için mücadele eden o annelere selamlarımızı iletiyoruz. Diğer taraftan bir taraftan anneler babalar bu terör örgütünü girdabından kurtarmak için mücadele ederken, gecesini gündüzüne katan Mehmetçiğime sağlık afiyet şifa diliyorum. Şehit olan kardeşlerimize rahmet ve mağfiret diliyorum. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da kaybettiğimiz Şule Yüksel Şenler Hanımefendiye rahmet diliyorum” dedi.





'15-20 YILDIR ÇALIŞAN İNSANLARIN İŞTEN ATILDIĞINI GÖRÜYORUZ'



Konuşması esnasında İmamoğlu’nun ve Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde yaptığı bir açıklamayı dinleten Göksu, “Seslerin kime ait olduğunu biliyorsunuz. Ben seçim öncesi verilen sözlerin gerçekten tutulmasını istiyorum. Verdikleri sözlere sahip çıkmalarını istiyorum. Bakınız şuanda dışarıda binlerce insan gerçekten bir kara propaganda ile işlerine son verildi. Sadece ekmeğine ve alın terine ket vurulmadı, saçma sapan tespitle işlerine son vermek İstanbullulara verdiğiniz sözü tutmamaktır. Bir insanın bankamatik memuru olduğunu belirleyecek elinizde belge mi var? Bir insanın trol olduğunu belirleyecek elinizde belge mi var? Bu insanlar iki seçim döneminde alındı diyerek insanları yanıltmayın. Bu insanları aldatmayın. Dışarıda 15-20 yıldır çalışan insanların işlerinden atıldığını görüyoruz. Seçimden önce partizanlık yapmayacağınızı söylediniz, gelir gelmez bin 400 kişiyi hangi ruh hali ile kapının önüne bıraktınız? Bunun adı siyasi operasyon değilse nedir? Hangi raporla bu insanları kapı önüne bıraktınız. Sosyal demokrasi ne oldu? Hak ne oldu? Özgürlük ne oldu? Alın teri ne oldu? Emek her zaman rozetten daha üstün bir değerdir. Bugün okullar açıldı. Burada insanların çocukları var. Belki defter alamadılar. Bir insan ekmeği ile uğraşırken, helal ekmek götürmek için gayret ederken bunlara farklı ithamlarda bulunmak vicdanla çelişen bir şeydir” ifadelerini kullandı.

'BİN 400 TL'YE KİRALANAN ARAÇ, YENİ DÖNEMDE 3 BİN 341 LİRAYA KİRALANMIŞ'



İstanbul’da bir tiyatro izlediklerini ifade eden Göksu, “İstanbul’da öylesine bir tiyatro izledik ki sayın başkan ‘İstanbul’da 643 yöneticiye bin 717 makam aracı verilmiş’ dedi. Bu makam araçları nerede? Bu sorunun cevaplarını arıyoruz. Makam araçları bunlar mı? 643 yöneticiye bin 717 makam aracı bulunamayınca bunlar hizmet fazlası araçlar dediniz. Yenikapı’ya 730 araç topladınız. Topladıktan sonra baktınız tepki geliyor gece operasyonlar ile kamyonetleri geri çektiniz. O kamyonetler kimin makam aracıydı. İSKİ’ye 2 Ağustos tarihli ile 997 aracı neden aldınız? Bizim dönemimizde bin 400 TL’ye kiralanan araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış. Mesele hizmet ise bunları da göndermeniz lazım. Hizmet fazlası araç elbette kamu kurumunda fazla ise bunun çıkarılması gerekir. Bu neye göre belirlenir. Hiçbir şey yapmayacaksanız bunlar tabiki denetim fazlasıdır. Bundan sonra zabıta işleri yapmayacak mısınız? Bundan sonra insanların ayağına hizmet götürmeyecek misiniz? O zaman bunlar hizmet fazlası araç. Bunları teslim edebilirsiniz" açıklamasını yaptı.



Yenikapı’da toplanan araçları bundan sonra trafikte takip edeceklerini belirten Göksu," Bu araçları plakaları ile birlikte takip edeceğiz, bunları sokakta bulursak o zaman mahcup olursunuz. Siz hizmet üretmeyecekseniz araçlara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bu hizmet dışı araçların belediye dışında birine tahsis edildi ise bunları ispat edin” dedi.

'İBB DERNEKLERE VAKIFLARA BİR KURUŞ TÜRK LİRASI VERMEDİ'



Dernekler ve vakıflar üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Göksu, “Sanki bu vakıflara İBB oluk oluk para aktardı. Sanki bu vakıflara nakdi para verildi. Sanki bu vakıflar büyükşehrin başka işleri ile değil de başka işler ile uğraşıyor diye bir algı operasyonu yapıyorsunuz. Bütün İstanbuluların huzurunda söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu vakıflara, bu derneklere verdiği bir kuruş Türk Lirası yoktur. Bu vakıflara büyükşehir belediyesinin yurtlar ve kira ile ilgili protokolleri vardır” dedi.



İHA