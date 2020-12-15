Tevfik Göksu'dan İBB'ye ulaşım teklifi... "Tarihi bir öneride bulunuyorum"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB aralık ayı meclisinde konuştu. Göksu, İBB yönetiminin, Kovid-19 salgını sürecini çok kötü yönettiğini ifade ederek, İBB'ye çözüm önerileri sundu.

Toplu (B)ulaşım değil,

Toplu Ulaşım için, İBB'ye teklifimiz... pic.twitter.com/QRt5AXGwAO — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 15, 2020

SALGINI BÖYLE KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ

Salgının önüne geçmek İBB yönetimine seslenen Göksu, toplu ulaşım hususunda şu çözüm önerisini sundu:

"Araç kapasitenizde bir eksiklik varsa, boşta duran okul servislerini değerlendirmek için çalışma yapın. Bakınız bu konuyu çok önemsiyorum ve sizlere önemli bir teklifte bulunuyorum. Salgın dönemi boyunca İstanbullunun en büyük şikâyeti işe gidiş geliş saatlerindeki yoğunluk değil midir? İstanbul’da ulaşımın pik saatleri bellidir. Sabah ve akşam saatlerinde hangi güzergahların yoğun olduğu hepimizin malumudur. Bu yoğun saatlerde salgın dolayısıyla iş yapamayan, gelirleri kesilen yaklaşık 66 bin servisçiyi İstanbullunun hizmetine sunun. Hem yoğun saatlerde büyük bir yük alırlar, hem de zor zamanlarında 66 bin servisçi esnafımıza bir katkımız olmuş olur. Mesela sabah saatlerinde neresi yoğun? Büyükçekmece, Beylikdüzü; Avcılar istikametinden, Aksaray, Eminönü, Mecidiyeköy veya Taksim’e koyalım servisleri çalışsınlar ya da akşam saatlerinde, Kadıköy ve Üsküdar’a koyalım bu servisleri, Ümraniye’ye, Sancaktepe’ye, Sultanbeyli’ye yolcu taşısınlar. Bunun maliyeti nedir ki? Koskoca İBB bunu karşılayamaz mı? Her servisçi kardeşimize ayda 3-5 bin lira ödeseniz ne olur? Bu maliyet İstanbullular için değmez mi? Alın size çözüm işte. Hem de bir taşla iki kuş vuracağınız bir çözüm."

"KUSURA BAKMAYIN, BİZ YETKİMİZİ VERMEYİZ"



Göksu ayrıca, İBB'nin ve trollerinin halk ekmek yalanlarına da sert tepki gösterdi.

Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Meclis kararı burada. Bir tane yeni halk ekmek büfesi diyor mu? Hayır. Bir şark kurnazlığı var... Diyor ki, ey meclis, sen bütün yetkilerini Sancaktepe'de CHP'nin adayı olmuş birisine devret, o da eşe dosta, koalisyon parçalarına, örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtıversin. "Sen yetkinden çık" diyor. Kusura bakmayın, biz yetkimizi vermeyiz. Eğer halk ekmek büfeleri yetmiyorsa ihtiyaç analizi yaparsınız. Hangi ilçeye ne kadar lazım, niçin lazım, nerede eksik var, getirirsiniz, komisyonlarda tartışırız ve neticede karar veririz."