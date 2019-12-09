TEV burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2019-2020 TEV burs sonuçlarında..

TEV burs sonuçları açıklandı mı? sorusu üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları 2-22 Eylül tarihleri arasında kabul edildi. Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödeniyor. Diğer aylarda ödeme yapılmıyor. Sonuçlar için TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır. TEV burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 yılı burs sonuçları henüz açıklanmadı. TEV sonuçları geçen sene 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

TEV BURSU NE KADAR?

TEV bursu 700 TL olarak belirlendi.

TEV BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

BURS NE ZAMAN ÖDENECEK?

Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TEV BURSLARI KARŞILIKLI MIDIR?

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.