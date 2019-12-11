TEV burs sonuçları 2019 sorgulama sayfası: TEV burs sonuçları açıklandı mı?

TEV burs sonuçları 2019 sorgulama sayfası merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere verilen burs için başvurular 2-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2019-2020 öğretim yılı aylık burs ücretini 700 TL olarak belirledi. TEV burs sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için TEV burs sonuçları 2019 sorgulama sayfası haberimizde..

TEV BURS SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

2019-2020 yılı burs sonuçları henüz açıklanmadı. TEV sonuçları geçen sene 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

TEV BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

TEV BURSU NE KADAR?

TEV bursu 700 TL olarak belirlendi.

BURS NE ZAMAN ÖDENECEK?

Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TEV BURSLARI KARŞILIKLI MIDIR?

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.