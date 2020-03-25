Testi bile fırsata çevirdiler

BÜLENT ŞANLIKAN



Türkiye koranavirüs ile mücadele ederken Çin’den temin edilen 2 milyon adet, 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kitinin ilk partisi 23 Mart’ta geldi. Kitler yurt genelindeki hastanelere dağıtılırken, haberi duyan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına akın etti.

“Koronavirüs kapmış mıyım” endişesi taşıyan vatandaşlar bu testin özel hastanelerde de yapıldığını duyunca buralarda da uzun kuyruklar oluştu. Ancak özel hastanelerde muayene de dahil bin 500 ile 2 bin TL arasında değişen ücretler talep edildi.

VATANDAŞ TEPKİLİ



Bu durumu fırsata dönüştürmek isteyen İstanbul’daki özel hastanelerle ilgili tepkiler sosyal medyaya yansıdı. Özel hastanelerin testi ücretsiz yapması gerektiğini savunan vatandaş, “Bu hizmetten yüksek ücret almak fırsatçılıktır. Böylesine bir milli bir mücadele bu uygulama kabul edilemez” diyerek isyan etti. Sağlık Bakanlığı, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yeni bir genelgeyle özel ve vakıf hastanelerinde de koronavirüs tedavi süreçlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmişti.

PANDEMİ KAPSAMINDA



Genelgede, ilgili madde şöyle: “Sağlık kurumlarına müracaat edenlerin, kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin olduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilir.”

KUYRUK DAHA DA UZADI



Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk dün daha da uzadı. Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.