Test iznini alan Türk doktor Prof. Uğur Şahin konuştu: 2 ay içinde klinik deneylere başlarız

Prof. Uğur Şahin, “Her gün 5-10 kişiye bu aşıyı veriyoruz. ABD’de de iki ayrı şehirde çalışmalarımız sürüyor. Gelecek 6-8 hafta içerisinde kullandığımız aşıların etkilerini kontrol edeceğiz. İlk 8 haftanın içinde 500 kişide bu aşıyı deneyeceğiz. Dozumuzu bulduktan sonra binlerce kişide bu aşı denenecek.” dedi.

Prof. Şahin, “Başka ülkelere göre Türkiye’nin virüsle mücadelesi çok iyi. Hasta sayıları az ve kontrolü çok güzel gerçekleştiriyorlar. Aşı için Türkiye ile temas halindeyiz. TÜBİTAK ve TÜSEB ile görüşmelerimiz sürüyor. 2 ay içinde klinik deneylere başlayabiliriz. Her şey yolunda giderse 2020 sonunda aşıyı piyasaya sürebiliriz.” açıklamasında bulundu.