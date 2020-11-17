Teşmil ne demek? Teşmil edilecek ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni tedbirler alındı. Virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerde birçok kısıtlama kararına gidildi. Teşmil kelime anlamı da alınan önlemlerde yer alan bir ifadeden dolayı dikkat çekti. Peki, Teşmil ne demek, ne anlama geliyor?



TEŞMİL NE DEMEK?

TDK sözlüğünde yer alan bilgiye göre teşmil; “kapsamına alma, genişletme, yayma” anlamına geliyor. “65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" cümlesinde geçen teşmil: alınan kararın 20 yaş altı kişileri de kapsadığı anlamına gelmektedir.