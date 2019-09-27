Teslim olan teröristten kan donduran itiraf! '16 ton patlayıcı ile saldıracaktım'

Terör örgütü PKK’dan kaçıp Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına sığınan iki teröristin anlattıkları örgütün iç yüzünü ortaya çıkardı. Bir terörist, güvenlik güçlerine yönelik 16 tonluk patlayıcı yüklü bombalı araç saldırısına iki gün kala örgütten kaçtığını anlatırken, diğer terörist de Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’ın yanlarında 30 kızla dolaştığını, kadınlara tecavüz edildiğini ve cinsel istismara maruz bırakıldığını birçok kişinin de infaz edildiğini söyledi. Teröristler HDP önünde eylem yapan annelerin bu direnişini desteklediklerini, doğru bulduklarını ve bütün annelerin bu eyleme katılmasını canı gönülden istediklerini söyledi.

Terör örgütü PKK’ya katıldıktan sonra pişman olup Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine sığınan iki terörist, örgütün içinde yaşanan kirli oyunları gözler önüne serdi. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden K.G., terör örgütüne katılmasında HDP üyesi kız arkadaşının büyük rolünün olduğunu söyledi. Kız arkadaşının HDP’ye üye olduğunu, orada çalıştığını bildiğini belirten K.G., “Beni örgüte kazandırmak için sözde ‘ben dağa çıkacağım, sen de gelir misin’ dedi. Burada beni kullandı, sevgisini kullandı. Bu da HDP’nin gerçek yüzü, kızları kullanıp gençlere karşı kullandırıp, sözde kendilerine aşık ve sevgi üzerine kurup kırsala göndermek. Kız arkadaşım günü ve saati söyledi, dağa çıkacağını söyledi. Bununla ilgili ben de tedirgin oldum, benim için örgüt boş zaten, terör hareketi olduğunu biliyordum.



Gittiğim il ve ilçelerde HDP binası içerisine giriyordum. Sonra, çıkacağını söyledi, örgüte katılacağını söyledi, sende gelir misin dedi, duygularımı düşüncelerimi bildiği için burada benim duygumu kullandı. Ve dedi ki, bugün bu saatte örgüte katılacağım dedi ve sen de gel araba bizi bekliyor gideceğiz dedi. Onu sevdiğim için örgüte katıldım, zorunlu bir isteğim oldu. Kızın beni sevdiğini ve ciddi olduğunu düşündüm ama sonra öğrendiğim kadarı ile kızın tek amacı, HDP’den her bir kitleden gençlere karşı, erkek olsun, kız olsun kızları, ya da erkekleri kullanıp kandırma amacı ile kendilerine aşık edip zorunlu bir duygusal yönle, dağa kırsala yönlendiriyorlar. Gittim ve örgüt içerisinde anladım kız arkadaşımın beni kandırdığını, katılacağım deyip de katılmadığını. Bunu öğrendikten sonra örgüt mensupları ile konuştum, paylaştım, iki gün içerisinde ben yapamıyorum dedim. Dediler ki, sen örgüte elini verirsin kolun gider, kolun gider bedenin kalır, örgüt böyle bir şey dedi. Örgüte katılmak kolay, çıkmak ölümdür dedi. Üçüncü gün sonra kaçmayı denedim, örgüt mensubu tarafından yakalandım. Kolumda plastik madde yakıldı, hala izi de var” dedi.

HDP’Lİ YÖNETİCİLER, ŞAHSI TESLİM ETTİKTEN SONRA PKK’LILARDAN PARA ALMIŞ

Bölgeye gittiklerinde HDP’liler tarafından örgüt mensuplarına teslim edildiğini kaydeden K.G., “Örgüt mensupları beni onlara getirdikleri, aracı oldukları için HDP çalışanlarına 15 bin lira verdi, buna kendi gözlerimle şahit oldum, verdiler. HDP’nin özellikle gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını tek amacı gençleri sadece parayla satıp kullandıklarını kendi oğulları Amerika’da farklı yerlerde üniversite bitirip farklı bir yere gelirken günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına ben de şahit oldum. Burada hiç kimsenin ne örgütün propagandasına ne de bu HDP’nin sahte politikasını kesinlikle benimsemesinler. Çünkü bence Kürt halkının değil, onların yanında değil sadece Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir. Fakir fukarının çocuklarını evlatlarını götürüp ölüme terk ediyorlar ve buna şahidiz. Şu an HDP binasının önünde 40-50 aile var ve burada gerçekten ailelerin ne kadar üzüldüğünü, çocuklarını istediğini görmekteyiz. Ama HDP ne yapıyor, HDP kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çünkü HDP kendini, çünkü örgütün biraz da bir parçası olduğu için örgüte çalıştığı için, halkı sömürmeye çalışıyor hem de o ailelerin çocuklarını örgüte satıyorlar. HDP’nin gerçek yüzü budur. Aileler sahip çıksın, çocukları kandırılıp dağda olan ailelerin gelip şu an Diyarbakır HDP binası önündeki eyleme katılmasını canı gönülden isterim. Eylemi ben de destekliyorum, çok doğru buluyorum. İnşallah kandırılan gençlerin ailelerine dönerler. Bunu temenni ediyorum. Artık bu yalan dolan politika ve katliamı, artık HDP’nin ve PKK’nın gerçek yüzünü artık görmeleri ve Kürt halkının özellikle bilmesi gerekiyor. Özellikle örgüt ve HDP’yi destekleyen kişilere seslenmek istiyorum, artık bu zulme dur demeleri gerekiyor. Kırsalda olan kim olursa olsun gelip devletine sığınmaları en büyük temennimdir” diye konuştu.



İHA