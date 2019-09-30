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  3. Teslim olan teröristler anlatıyor: HDP PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışıyor

Teslim olan teröristler anlatıyor: HDP PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışıyor

Teslim olan teröristler anlatıyor: HDP PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışıyor

HDP, çocukları ve gençleri kandırarak dağa götürüyor. PKK’dan kaçan ya da yakalanan teröristler HDP’nin İstanbul’daki il binasında başlayıp Irak’taki örgüt kamplarına uzanan hikayelerini anlattı.  

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK’dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki “N.K” kod adlı terörist D.Ç, ifadesinde, 2015’te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP’nin Taksim’deki binasına gittiklerini söyledi. 

13 YAŞINDA GÖTÜRÜLDÜM 

İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç “Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüsle Diyarbakır’a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak’ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım” ifadelerini kullandı. 

TAKSİM AKTARMA NOKTASI 

Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki terörist M.A, HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya gelerek, Şırnak üzerinden Zap’a götürüldüğünü söyledi. 19 yaşındaki “B.M” kod adlı terörist M.K, PKK’ya katılmak üzere HDP’nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi.  

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