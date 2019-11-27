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  3. Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti

Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti

Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı, güvenlik güçlerimizi yerli ve milli silahlarla donatmaya devam ediyor. Son olarak 12 binden fazla MPT-76’nın da teslim edilmesinin ardından toplam sayı 52 bini aştı.

Türkiye’nin iç ve dış tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü amansız mücadelede yerli ve milli mühimmat oranı günbegün yükselmeye devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 12 binden fazla MPT-76’nın güvenlik güçlerimize teslim edildiğini ve toplam sayının 52 bini aştığını duyurdu.

İsmail Demir, Türk bayraklarıyla süslediği paylaşımında şunları kaydetti:

“Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti.”


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