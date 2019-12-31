Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? 2019-2020 Milli Piyango teselli ikramiyesi nerden alınır?

“Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir, ne kadar?” soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-2020 Milli Piyango teselli ikramiyesi nerden alınır? Her sene yoğun ilgi gören Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı 2020 özel çekilişi 15:00’de başladı. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri ise 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen teselli ikramiyesi bu yıl 80 bin lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.