Tesadüfen ortaya çıktı! Beynindeki tümörle uçağı kullanmış

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat’ta pistten çıkan Pegasus uçağında 3 kişi ölürken, 180 kişi de yaralanmıştı. Hastanede tedaviye alınan uçağın Güney Kore asıllı Hollanda vatandaşı ikinci pilotu Ferdinant Pondaag’ın beyninde tesadüfen tümör olduğu tespit edildi.

AMELİYATLA ALINACAK

Genç pilotun bu durumdan daha önce haberdar olmadığı ve ameliyat edileceği öğrenildi. Pondaag, sosyal medyada tümörden şöyle bahsetti: “Doktorlar kafamda tümör buldu. Ameliyattan önce ailemi görmek istiyorum. Epilepsi ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım bir daha asla uçamayacağım.”

KAZAYI HATIRLAMADI

‘Şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan Pondaag’ın birçok soruya “Hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan’ın ifadesinin de önümüzdeki günlerde alınacağı bildirildi.

(DHA)