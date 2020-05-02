Tesadüf değil planlama

BÜLENT ŞANLIKAN



Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Doğanay, koronavirüs salgınında başarının sırrını AKŞAM’a anlattı. İnfluenzanın ortaya çıktığı 2014’ten 2019’a kadar her yıl güncellenen ‘Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nı koronvirüs salgınına uyarladıklarını belirten Doğanay bu sayede salgına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Doğanay şu açıklamaları yaptı:

İYİLEŞME TESADÜF DEĞİL

“Türkiye’ye ise ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. Biz arada geçen o zaman diliminde ’Dünyada ne oluyor ne olacak?’, ’Hastalık nasıl oluşuyor?’, ’Klinik tedaviler neler?’, ’Ölüm oranları nedir?’, ‹sıkıntılar neler?’ gibi soruları çalışıyorduk. 11 Mart’a gelene kadar tüm sağlık çalışanlarımız virüslü ilgili yeterli donanıma ve bilgiye sahip oldu. Bakanımızın açıkladığı rakamlardaki iyileşmeler ve tespitler tesadüf değil. Bunların hepsi geceli gündüzlü çalışmanın birer ürünüdür.”

“Salgınla mücadelenin en önemli tarafın planlama aşamasıydı. İyi bir planlama başarının altın anahtarı oldu. Krizin Çin’de başlamasıyla bize gelmesi arasındaki o 45 günlük arada sürekli çalıştık. Türkiye’nin elinde influenzanın ilk çıktığı 2004’ten 2019 yılına kadar sürekli güncellenen grip salgınında kullanılmak üzere hazırlanmış bir pandemi planı vardı. Bu planlar Çin’deki ilk vakalar görülünce hemen Kovit19’a göre yeniden güncellendi. Tedavi programları da ona göre yeniden düzenlendi. Bugün o gün hazırladığımız planları uyguluyoruz. Bu bizim için çok büyük avantaj oldu.”

İLAÇ İÇİN HAZIRLANDIK

“Grip salgınında kullanacağımız spesifik ilaçlar vardı. AİDS’te kullanılan, gripte kullanılan romatizmada kullanılan birtakım ilaçların kısmen etkili olduğu görüldü. Bize gelinceye kadar dünyada bunların kullanılmasından oluşan tecrübeyi Türkiye enfeksiyon girer girmez uygulamaya başladık.”

VATANDAŞ CİDDİYE ALDI

“Biz ne dedik? “Evde Kal Türkiye” dedik. Çünkü enfeksiyon insandan insana hareketle bulaşıyor. O arada insanların evde kalışı sağlandı. Bu slogan Türkiye’de belki bazı tenkitler yapılabilir ama genel olarak iyi uygulandı. Vatandaşlar zaman zaman dışına çıktılar ama şimdi konunun ciddiyeti anlaşıldıktan sonra kurallara uyma eğilimi başladı. Uygulamaları iyiye gidiyoruz diye gevşetmemiz lazım.”

HAZİRANDA RAHATLARIZ



Normal hayata dönüşün mutlaka kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Doğanay’ın vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi halinde virüsün etkilerinin Haziran ayında epeyce rahatlayacağını ve yeni bir aşamaya gelineceğini belirtti.