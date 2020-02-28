'Terörizmi annelerin cesareti bitirecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, olası İstanbul depremine ilişkin büyük İstanbul planı hazırladıklarını belirterek şunları kaydetti:

İSTANBUL DEPREMİ: “Daha önceki depremlerde devlet kendine bir tecrübe çıkardı. Şöyle bir sistem kurduk. 1 yılda Elazığ ve Malatya’yı normalleştireceğiz. Yıkılan köylerde çelik konstrüksiyonlu modele geçeceğiz. Hasarlı binayı yıkarız ve vatandaşımızı orada oturtmayız. Bütün sistemi bunun üzerine kurduk. Depremde Elazığ’a başka yerlerden 10 kaymakam çektik. Her birini ayrı alanlara verdik. Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk, hala devam ediyor. Talepler hızla akıyor.”

ÇOCUKLARIN TABUTUNA TAHAMMÜL EDEMİYORUM: “Depremlerde afetlerde tabutlar önümüzde. Ben geçen gün 9 tane tabutun önünde namaz kıldım. Ölüm hak buna inanıyoruz ama çocukların tabutuna tahammül edemiyorum”

PKK BİR KADIN ÖRGÜTÜDÜR: “Türkiye çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle de mücadele ediyoruz. PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK’nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56. Batı’dan bu konuda destek alabilmek için.”

48 KİŞİ PKK’DAN KAÇTI: “PKK ile mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmi anaların cesareti bitirecek. Başlatılan ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı. Örgütten ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, örgütün götürebildiği 130 kişi, şu anda ise 5. Bu, bizim doğru bir istikamette gittiğimizin en önemil delili.”

GEZİ İHANETTİR: “Gezide sivil muhtıra verdiler. Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracak. Gezi, FETÖ’nün ilk gizli hamlesidir. Olmayınca 17-25 Aralık’ı yaptılar. Gezi, tamamıyla bugün Türkiye’yi son 7-8 yılda ve ondan önce geldiği süreci akamete uğratmak için planlanmış bir hadisedir.”

GÜL TEPKİSİ: “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki o gün Cumhurbaşkanlığı yaptınız, bu olayları görmediniz mi? Suçluyorum tabii, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Tek başına evine gidecek oturacaktı, ondan sonra istedikleri gibi eylemleri yöneteceklerdi. Dolmabahçe’yi basacaklar, orada koltuğa oturup puro içeceklerdi, hevesleri oydu.”

DAVUTOĞLU’NUN 63 KORUMASI VAR: “Davutoğlu’nun Konya’daki bağ evinde korumaların kaldırıldığını söylüyorlar. Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır, korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu’nun bugün 63 koruması var. Biz devlet yönetiyoruz, burası çadır devleti değil. Bir tane bağ evi var. Yılda bir sefer gidiyor, 1-2 gün kalıyor. Etrafımız ateş çemberi, Ağrı sınırına kadar polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki, ‘Birkaç evinde koruma var, bağ evinde yılda bir gün kalıyor, polis kalmasın, koruma kararı devam etsin. ‘Bütün korumamı kaldırdılar’ düşüncesi siyasallaştırmadır.”

TRAFİKTE ÇAKAR: “Çakar lamba konusunu bayağı seyrelttik. 21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda bin 440 araç çakar kullanıyor.”

BEKÇİLER POLİSİN YARDIMCISI



“Bekçiler, 1966’dan bu yana kimlik sorar. Bekçiler polisin yardımcısı. 2017’de Türkiye’de günde 282 hırsızlık yapılıyordu. Şu anda bu sayı 147. Ben buna bakarım, yakaladığı uyuşturucuya bakarım. Ankara’da hırsızlık 3’e düştü, İstanbul’da 80’den 33’e. Bekçilerin %60’ı lise, 10’u yüksekokul, 20’si üniversite mezunu.”

AVUKAT BIÇAK’IN AKADEMİYLE İLİŞKİSİ KESİLDİ



Akademisyen Ceren Damar Şenel’in katledilmesine ilişkin davada sanık avukatının tepki çeken ifadeler kullandığı hatırlatılan Soylu şunları kaydetti: “Polis Akademisindeki öğretim üyesi Prof. Dr. Vahit Bıçak, Ceren Damar’ın davasında sanığın avukatı. O safahat çerçevesinde Polis Akademisiyle ilişkisinin kesilmesi hususundaki onay benim önümde. Yani bugün itibarıyla bu ilişki kesiliyor.”

KADIN CİNAYETLERİ % 28 AZALDI



“Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28’lik azalma var. 200 bin polisimizin eğitimini bu yıl tamamlayacağız. 3 bin kadın polisimiz eğitimde ve Güven Masası oluşturduk. KADES’i 422 bin 916 kişi indirdi. Butona basıyorsunuz sadece, lokasyonu belirliyor, 5 dakika sonra polis yanınızda. Hakimlerimizden de şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar. Bizim için bu işin başka çıkarı yok. Elektronik kelepçeyi verecekler ve biz takip edeceğiz.”