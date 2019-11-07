Teröristlerin yeni oyunu ortaya çıktı! Böyle saklanıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan tarihi mutabakatın görüşmeleri esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teröristlere rejim üniforması giydirilmesi noktasındaki kaygısını özellikle dile getirerek, resmi tutanaklara geçmesini sağlamış ve "Rejim kıyafetli YPG'lilere müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Putin de kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söylemişti.

Ancak, çekilme için verilen sürenin bitmesiyle bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Türk istihbaratı YPG/ PYD'li teröristlerin rejim üniforması giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. İHA ve SİHA'ların da sağladığı destek ile teröristlerin isimleri tek tek tespit edilerek Rus yetkililer ile paylaşıldı.



SABAH