Teröristlerin tuzakladığı antitank mayını imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Eli kanlı bebek katilleri, masum sivillere yönelik kirli tezgâhlarını hayata geçirmek için çabalarken, bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor.

Bombalı araçlarla sürekli masum sivilleri hedef alan teröristler, şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyor.

İnsanlık düşmanı teröristler yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı olan tarlaları ateşe vermeye başladı. Teröristler, ateşe verdikleri tarlaların içine de mayın veya EYP tuzaklanıyor.

Çıkan yangınlara ise siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu müdahale ederek söndürüyor. Bunu bilen teröristler, yangını söndürmeye çalışan köylülere, Mehmetçiklere ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına ateş açarak zarar vermeye çalışıyor.

PKK/YPG’li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangın söndürüldü. Köylülerin de gayretleriyle söndürülen tarım arazisinde ise yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildi. METİ timlerinin dikkati sayesinde tespit edilen mayın, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildi.