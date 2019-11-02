Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa beldesi yakınlarında bir drone helikopter düşürdü.

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Askerler, M4 kara yolu yakınlarındaki Biir Asi köyündeki arama-tarama sırasında fark ettikleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu değerlendirdikleri drone helikopteri düşürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'
Serenay Sarıkaya'nın panik anları! Ne yapacağını şaşırdı
Reynmen'den ailesine büyük jest!
Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın direktifleriyle ´sniper´ üretiminin gerçekleştirildiğini ka

Başkan Erdoğan´ın Direktifiyle Üretildi! Yerli ve Milli Keskin Nişancı Tüfeği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)

Erzurum beyaza büründü