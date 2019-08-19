Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5798
  • 6,1926
  • 270.76
  • 96316.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verilerek teröristlere ait hedefler vuruldu

Teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verilerek teröristlere ait hedefler vuruldu

Teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verilerek teröristlere ait hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ziynet düğün için kesenin ağzını açtı
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
<p>Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak´ta meydana geldi. Kaldırımda yürü

Süs Köpeğiyle Dalaşan Sokak Köpeğine Tekme Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı