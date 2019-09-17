Teröristlerin İHA-SİHA korkusu! 'Kafes'e kapandılar

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn’deki PKK/PYD’li teröristler SİHA ve İHA’lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.



DHA