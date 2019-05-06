Teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ve Ovacık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK ve yasa dışı silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütlerinin kullandığı 14 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda, 7 kilo C-4 plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı, 100 litre mazot, 7 jeneratör, 52 tüp, 9 akü, 2 telsiz, 95 metre kablo, 38 pil, 2 televizyon, 200 metre dağcı ipi, 2 dikiş makinesi, 115 ampul, 47 CD, video kamera, 2 fotoğraf makinesi, soğuk damga, enerji yükselten cihaz, hilti, 75 çift ayakkabı, 120 fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 batarya, cep telefonu, soba, yazıcı, 3 dizüstü bilgisayar, fotokapan, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerince operasyon bölgesinde imha edildi.

DHA