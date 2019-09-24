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  3. Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar

Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar

Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünel ve hendekleri betonla güçlendiriyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin yapımı biten tünelleri ise betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgeye gelen beton mikserleri ile hazırlanan tünellere beton dökülürken, iş makineleri ile de betonu kuruyan tünellerin üzerlerine yerinin beli olmaması için tekrar toprak dökülerek kapatılıyor.

DHA

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