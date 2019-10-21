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  3. Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

İHA

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