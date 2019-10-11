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  3. Teröristler yine sivillere saldırdı! 8 şehidimiz, 35 yaralımız var

Teröristler yine sivillere saldırdı! 8 şehidimiz, 35 yaralımız var

Teröristler yine sivillere saldırdı! 8 şehidimiz, 35 yaralımız var

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.  (AA)

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