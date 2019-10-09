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  3. Teröristler iki ilçemize havan topu attı! Saldırıda ölen ya da yaralanan yok

Teröristler iki ilçemize havan topu attı! Saldırıda ölen ya da yaralanan yok

Teröristler iki ilçemize havan topu attı! Saldırıda ölen ya da yaralanan yok

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Teröristlerin attığı bir havan da Ceylanpınar'a düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

NUSAYBİN'E 6 ROKET ATILDI

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

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