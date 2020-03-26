Teröristin cenaze törenine katılmış
Iğdır'da görevinden uzaklaştırılan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı ve eski HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın “Terör örgütü üyesi” olmak suçundan bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığınca terör örgütü ile bağlantısı yüzünden görevden uzaklaştırılan Safa’nın, Nisan 2015’te, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı’nda güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı “Canfeda” kod adlı Serhat Kızılay’ın cenaze törenine katıldığı belirlendi.
AA