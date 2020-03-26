Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4672
  • 7,0564
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Teröristin cenaze törenine katılmış

Teröristin cenaze törenine katılmış

Teröristin cenaze törenine katılmış

Iğdır'da görevinden uzaklaştırılan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı ve eski HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın “Terör örgütü üyesi” olmak suçundan bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü ile bağlantısı yüzünden görevden uzaklaştırılan Safa’nın, Nisan 2015’te, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı’nda güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı “Canfeda” kod adlı Serhat Kızılay’ın cenaze törenine katıldığı belirlendi. 

AA


Bağcılar Eğt. Araş. Hast.'den mesaj var

Bağcılar Eğt. Araş. Hast.'den mesaj var

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı