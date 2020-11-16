  • $7,6861
  • 9,1121
  • 466.301
  • 1291.29
  • Haberler
  • Güncel
  • Teröristbaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırıldı: Ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:28 | Son Güncelleme:

Teröristbaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırıldı: Ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam

Teröristbaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırıldı: Ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam

TSK ve MİT'in başarılı ortak operasyonları sonrası dağılma sürecine giren terör örgütü PKK'da tam bir kaos yaşanıyor. Hakkında infaz emri verilen terörist Murat Karayılan'ı telsizden dinleyerek kamptan uzak bir noktada kendisine hakaretler yağdırdı. Karayılan'ın ROJ kod adlı telsizine bağlanan terörist "Sıranın size geldiğini anladınız. Alçak adam" diye bağırdı.

TSK ve MİT'in başarılı ortak operasyonları sonrası dağılma sürecine giren terör örgütü PKK'da tam bir kaos yaşanıyor. Hakkında infaz emri verilen terörist Murat Karayılan'ı telsizden dinleyerek kamptan uzak bir noktada kendisine hakaretler yağdırdı. Karayılan'ın ROJ kod adlı telsizine bağlanan terörist "Sıranın size geldiğini anladınız. Alçak adam" diye bağırdı.

Sabah'ta yer alan habere göreterör örgütünde yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

KARAYILAN'A HAKARETLER YAĞDIRDI

Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargâhındaki "Roj" kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.

'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEDİ KAÇTI

Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:

"O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, 'Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme' diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik."
<p><span>MasterChef Bursa çekimlerinde yumruklar havada uçuştu. Program çekimi esnasında çekim yerin

MasterChef'te ortalık karıştı: Çekim öncesi yumruklar havada uçuştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri görüntülendi

Bugünkü burç yorumları 16 Kasım 2020

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.