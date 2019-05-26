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  3. Teröristbaşı Abdullah Öcalan cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarını bitirin çağrısı yaptı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarını bitirin çağrısı yaptı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarını bitirin çağrısı yaptı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan cezaevlerinde kendisi için başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarının sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Abdullah Öcalan, cezaevlerinde kendisi için başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını belirterek, eylemin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Öcalan'la 22 Mayıs'ta İmralı'da yaptıkları görüşme ve sonrasındaki sürece ilişkin bugün İstanbul'da basın toplantısı düzenleyerek, müvekkillerinin açlık grevi ve ölüm orucundakilerle ilgili mektubunu kamuoyuna duyurdu.

"Değerli yoldaşlar başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere, iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında, eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip, hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum."

İLK KEZ SUPERHABER DUYURMUŞTU

Öcalan'ın açlık grevini bitirme çağrısını yapacağını ilk kez SuperHaber duyurmuştu.

(Sğperhaber)

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