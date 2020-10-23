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23 Ekim 2020 Cuma 12:39 | Son Güncelleme:

Terörist Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Terörist Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK mensubu “Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in Emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi.

AA'da yer alan habere göre, PKK'lı FıratBotan kod Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerindendi.

Ayrıntılar geliyor...

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