Terörist elebaşı çıldırdı: ABD ve Rusya bizi sattı!

Yandaşlarının Amerika ve Rusya’yı çok iyi anladıklarını, çıkarları uğruna kendilerini sattıklarını savunan Bayık, bu kez bazı Arap ülkelerinin tutumlarını övdü, Esed rejimine mesaj gönderdi.

Terörist elebaşı “Türkiye'de İran ve Rusya ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda, "Demokratik özerkliği kabul etmiyoruz, öyle bir iradeyi tanımıyoruz" dediler. Sonra Amerika ve Türkiye, "Sınıra bir hat çektik, sınırı savunacağız" diyerek ortak devriyeye başladılar. Birkaç gün sonra da Amerika, "Askerlerimizi çekiyoruz" dedi. Zaten sonra Türkiye saldırmaya başladı. Yani Amerika sınırı savunma adı altında Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'ye girmesini sağladı” diye konuştu.

PKK/YPG YANDAŞLARI ABD ASKERİNİ TAŞLADI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ve Kamışlı’da çekildiği belirtilen videoda terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının geri çekilen ABD askeri aracını taşladığı görüldü.