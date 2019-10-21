Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8262
  • 6,5078
  • 279.168
  • 97811.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terörist elebaşı çıldırdı: ABD ve Rusya bizi sattı!

Terörist elebaşı çıldırdı: ABD ve Rusya bizi sattı!

Terörist elebaşı çıldırdı: ABD ve Rusya bizi sattı!

Türkiye’nin Barış Pınarı harekatında Mehmetçik ve SMO’dan darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK/YPG ele başılarından Cemil Bayık, ABD ve Rusya’yı suçladı, kendilerini sattıklarını savundu.

 Yandaşlarının Amerika ve Rusya’yı çok iyi anladıklarını, çıkarları uğruna kendilerini sattıklarını savunan Bayık, bu kez bazı Arap ülkelerinin tutumlarını övdü, Esed rejimine mesaj gönderdi.

Terörist elebaşı “Türkiye'de İran ve Rusya ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda, "Demokratik özerkliği kabul etmiyoruz, öyle bir iradeyi tanımıyoruz" dediler. Sonra Amerika ve Türkiye, "Sınıra bir hat çektik, sınırı savunacağız" diyerek ortak devriyeye başladılar. Birkaç gün sonra da Amerika, "Askerlerimizi çekiyoruz" dedi. Zaten sonra Türkiye saldırmaya başladı. Yani Amerika sınırı savunma adı altında Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'ye girmesini sağladı” diye konuştu.

PKK/YPG YANDAŞLARI ABD ASKERİNİ TAŞLADI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ve Kamışlı’da çekildiği belirtilen videoda terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının geri çekilen ABD askeri aracını taşladığı görüldü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'den dikkat çeken dans
Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle duyurdu
Düğünde dev düet
Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımında dikkat çeken detay
<p>Makine ve Kimya Endüstrisi´nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce bo

Adım adım ölüme böyle götürülmüş! Emine Bulut cinayetinde şok görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua

2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler