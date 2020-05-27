27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:28 | Son Güncelleme:
Teröre yerli ve milli radar avı
Suriye'de terör unsurlarından arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, yerli ve milli üretim silahlarla teröre geçit vermiyor.
Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Meşrefet üs bölgesinde görevli Mehmetçik, sızma ve saldırı girişimlerine karşı gece gündüz her an teyakkuzda.
TAM İSABETLE VURDU
Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ve gece ve gündüz tarama yapan PTZ termal kamera ile tespit edilen terör unsurları zırhlı muharebe aracı ve ağır silah ve mühimmatlarla etkisiz hale getiriliyor. Hedefleri tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgede terörist unsurların geçişine fırsat vermeyerek huzur ve güven ortamını kalıcı kılıyor.