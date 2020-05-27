Teröre yerli ve milli radar avı

Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Meşrefet üs bölgesinde görevli Mehmetçik, sızma ve saldırı girişimlerine karşı gece gündüz her an teyakkuzda.

TAM İSABETLE VURDU

Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ve gece ve gündüz tarama yapan PTZ termal kamera ile tespit edilen terör unsurları zırhlı muharebe aracı ve ağır silah ve mühimmatlarla etkisiz hale getiriliyor. Hedefleri tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgede terörist unsurların geçişine fırsat vermeyerek huzur ve güven ortamını kalıcı kılıyor.