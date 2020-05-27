Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7346
  • 7,4021
  • 370.508
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Teröre yerli ve milli radar avı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:28 | Son Güncelleme:

Teröre yerli ve milli radar avı

Teröre yerli ve milli radar avı

Suriye'de terör unsurlarından arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, yerli ve milli üretim silahlarla teröre geçit vermiyor.

Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Meşrefet üs bölgesinde görevli Mehmetçik, sızma ve saldırı girişimlerine karşı gece gündüz her an teyakkuzda.

TAM İSABETLE VURDU

Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ve gece ve gündüz tarama yapan PTZ termal kamera ile tespit edilen terör unsurları zırhlı muharebe aracı ve ağır silah ve mühimmatlarla etkisiz hale getiriliyor. Hedefleri tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgede terörist unsurların geçişine fırsat vermeyerek huzur ve güven ortamını kalıcı kılıyor. 


Trump: Dün Başkan Erdoğan'la görüştüm, biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında suç duyurusu
Wagner'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca: Koca: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz
ABD'de dehşet anları... Polis şüpheliyi boğarak öldürdü
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın kamu spotu yayınlandı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın kamu spotu yayınlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

ŞOK 27 Mayıs - 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu çıktı!

Kara yolları onlara kaldı! Objektiflere yansıyan kareler...