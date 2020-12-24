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  • Teröre nefes aldırmıyorlar: 'Kartallar'ın operasyonu hız kesmeden sürüyor
24 Aralık 2020 Perşembe 23:23 | Son Güncelleme:

Teröre nefes aldırmıyorlar: 'Kartallar'ın operasyonu hız kesmeden sürüyor

Teröre nefes aldırmıyorlar: 'Kartallar'ın operasyonu hız kesmeden sürüyor
DHA

Sivas Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi 'Kartallar', Divriği ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü. Timlerin kış şartlarında yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sivas Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi 'Kartallar', Divriği ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü.

DHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' ile Divriği Jandarma Asayiş Komando Birliği Komutanlığı'na bağlı timler, Divriği ilçesinde PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda Delidağ Bölgesi'nde, tarama faaliyeti yapıldı. Operasyon kapsamında dronla arazide tarandı. Timlerin kış şartlarında yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 

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