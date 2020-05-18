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  3. Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Hakkari Şemdinli'de başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'dan temizlenen İran sınırındaki Tekkeli Yaylası'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakam Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayraklarıyla sosyal mesafeyi de koruyarak yürüyüp doğanın keyfini çıkardı. Baharın gelmesiyle yayaların da güzelleştiğini belirten Güven, “Bu güzelliği görmek için vatandaşlarımızla yaylayı gezdik” dedi. 

Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. 

DHA


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