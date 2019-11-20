Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7063
  • 6,3149
  • 270.342
  • 106833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terörden temizlenen Telabyad Sınır Kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı

Terörden temizlenen Telabyad Sınır Kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı

Terörden temizlenen Telabyad Sınır Kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale’de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Telabyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından Telabyad Sınır Kapısı, 5 yıl sonra yeniden açıldı.

Suriye'nin Telabyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Telabyad Sınır Kapısı açıldı. Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçlarının bu noktadan geçiş yapması ve binlerce sivilin de evlerine dönmesi bekleniyor.

İHA

 


Atiye dizisinden ilk kareler sosyal medyaya sızdı!
Demet Akalın'dan Okan Kurt'u kızdıracak sözler!
Evim dizisinin çekimleri başladı
Eski eş için şaşırtan sözler: O benim canım, çok iyi dostum
Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
<p>Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana g

Patenli Çocuğu Döven Şoföre Vatandaş Dayağı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan resmen açıkladı! 1.6 milyon memur ve emeklinin maaşı artacak

Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi