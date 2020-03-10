Terörden arınan Tunceli'ye kayak dopingi

SONER KAN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 4.5 milyon lira yatırımla hayata geçirilen ‘Ovacık Kayak Merkezi’, Uludağ’ı aratmıyor. 84 bin nüfuslu kentte daha önce 56 bin olan turist sayısı, 2019’da 347 bine ulaştı. Merkez, bu yılın ilk iki ayında ise 7 bin 140 kişiyi ağırladı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli’ye giriş-çıkış yapan araç sayısı 720 binken, 2019’da bu 3.2 milyona ulaştı. Otellerin doluluk oranı da yüzde 96’yı aştı. Bu da Tunceli’yi huzur kenti haline geldiğinin bir göstergesi” dedi. Tunceli Valiliği’nin girişimiyle merkezin bulunduğu yere de 2 adet ‘yaşam alanlı kule’ yapılarak güvenliği de sağlandı. Pist uzunluğuysa bin 700 metreye uzatıldı.

Tunceli Valisi Sonel, karın tadını çıkaran çocuklarla öz çekim yaptı.